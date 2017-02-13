Парламент Румунії одностайно схвалив ідею референдуму щодо боротьби із корупцією

Як повідомляє Romania TV, рішення про схвалення консультативного референдуму з питання продовження боротьби з корупцією і забезпечення цілісності державної посади було прийнято одноголосно.

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Згідно із рішенням парламенту, громадяни мають можливість висловити шляхом референдуму свою думку щодо проблеми, яка представляє національний інтерес – продовження боротьби з корупцією і забезпечення непідкупності на публічних посадах.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого глава міністерства юстиції Румунії Флорін Іордаке покинув свій пост після багатотисячних акцій протесту, що тривали більше тижня по всій країні. Громадяни виступили проти його пропозиції скасувати кримінальне покарання для дрібних корупціонерів.