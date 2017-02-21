На карті світу з'явиться нова невизнана республіка Арцах: у МЗС України вже відреагували на "референдум"

Згідно з повідомленнями, тепер невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" змінить назву на Республіку Арцах, за що проголосувала більшість учасників "референдуму", передає Радіо Свобода.

Також під час "конституційного референдуму" піднімали питання про перерозподіл повноважень фактичної влади регіону: більшість висловилася на користь суто президентської моделі.

Після запровадження змін до "конституції" регіону в системі його фактичної влади зникне посада прем’єр-міністра, "міністрів" призначатиме і керуватиме ними безпосередньо фактичний президент.

У свою чергу в МЗС України заявили, що наша країна не визнає "референдум", який відбувся 20 лютого 2017 року на території Нагірного Карабаху Азербайджанської Республіки та вважає його нелегітимним.

Наголошується, що "референдум" є порушенням Конституції Азербайджанської Республіки та міжнародного права та не має правових наслідків.

"Позиція України щодо нагірнокарабаського конфлікту залишається незмінною та полягає у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосили у МЗС.

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Нагірний Карабах, автономія у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив 1991 року "незалежність" у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної "незалежності" регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.