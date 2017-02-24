В аеропорту Амстердама пасажирський літак здійснив жорстку посадку зі зламаним шасі (відео)
08:41, 24 лютого 2017Світ
980 0
Пасажирський літак британської авіакомпанії Flybe, який слідував з Единбурга рейсом BE1284, в аеропорту Амстердама Схіпхол здійснив жорстку посадку зі зламаним шасі.
Так, під час зниження літак нахилився вправо і пропелерами пройшовся по злітно-посадковій смузі, пише Обозреватель.
Читайте такожВ аеропорту Гамбурга через викид невідомої речовини постраждали близько 50 пасажирів (фото)
Наголошується, що на борту перебували 59 пасажирів, їх евакуювали, постраждалих не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter