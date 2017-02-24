В аеропорту Амстердама пасажирський літак здійснив жорстку посадку зі зламаним шасі (відео)

Так, під час зниження літак нахилився вправо і пропелерами пройшовся по злітно-посадковій смузі, пише Обозреватель.

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Наголошується, що на борту перебували 59 пасажирів, їх евакуювали, постраждалих не було.