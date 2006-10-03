Літак, який перевозив гроші, упав у Бразилії

Невеликий літак, що перевозив велику грошову суму, упав на північному сході Бразилії, повідомляє АР.

Одномоторний літак, що перевозив гроші для місцевих банків, здійснював рейс із столиці штату Мараньян (Maranhao) - Сан-Луіса в місто Пінейро (Pinheiros). На підльоті до місця призначення літак втратив висоту і звалився в джунглі. Всі троє люди, що знаходилися на його борту, загинули.

За даними попереднього розслідування, причиною падіння літака стало зіткнення з птахом.

Лента.ру