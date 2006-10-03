Літак, який перевозив гроші, упав у Бразилії
10:04, 03 жовтня 2006Світ
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Причина - зіткнення з птахом
Невеликий літак, що перевозив велику грошову суму, упав на північному сході Бразилії, повідомляє АР.
Одномоторний літак, що перевозив гроші для місцевих банків, здійснював рейс із столиці штату Мараньян (Maranhao) - Сан-Луіса в місто Пінейро (Pinheiros). На підльоті до місця призначення літак втратив висоту і звалився в джунглі. Всі троє люди, що знаходилися на його борту, загинули.
За даними попереднього розслідування, причиною падіння літака стало зіткнення з птахом.
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