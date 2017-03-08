Сноуден підтвердив справжність документів Wikileaks про програму кібершпіонажу ЦРУ

00:51, 08 березня 2017
Світ
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Опубліковані порталом Wikileaks документів ЦРУ про хакерські методи стеження і злому даних виглядають справжніми.

REUTERS

Про це написав на своїй сторінці в Twitter екс-співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден.

За його словами, він все ще продовжує аналізувати викладені документи, але вже може відзначити важливість опублікованих даних. «Вони виглядають автентичними», - написав Сноуден.

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Також він назвав некоректним припущення, висловлене WikiLeaks про те, що ЦРУ вдалося зламати месенджери WhatsApp, Telegram і Signal. Опубліковані документи не доводять цей факт, вважає Сноуден.

Однак, витік свідчить про те, що спецслужбам вдалося зламати мобільні операційні системи iOs і Android. Сноуден пояснив, що це «набагато серйозніша проблема».

Як повідомляв УНІАН, на сайті WikiLeaks 7 березня опублікував тисячі документів, які нібито взяті з Центру кібер-розвідки ЦРУ і відкривають подробиці інструментарію американського кібершпіонажу.

У разі, якщо документи справжні, вони можуть підірвати впевненість споживачів щодо безпеки своїх комп'ютерів, мобільних пристроїв і навіть смарт-телевізорів.

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