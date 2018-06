Сноуден підтвердив справжність документів Wikileaks про програму кібершпіонажу ЦРУ

Про це написав на своїй сторінці в Twitter екс-співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден.

За його словами, він все ще продовжує аналізувати викладені документи, але вже може відзначити важливість опублікованих даних. «Вони виглядають автентичними», - написав Сноуден.

Читайте такожWikiLeaks хоче знайти податкову звітність Трампа

PSA: This incorrectly implies CIA hacked these apps / encryption. But the docs show iOS/Android are what got hacked - a much bigger problem. https://t.co/Bw9AkBpOdt