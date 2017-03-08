У Гватемалі в дитячому будинку після бунту спалахнула пожежа, загинули не менше 19 осіб

Ще 25 людей отримали опіки і травми, повідомляють пожежники. Поки невідомо, що стало причиною пожежі. Проте один з офіцерів поліції сказав, що він почався після того, як були підпалені матраци, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У центрі утримуються підлітки віком до 18 років, які зазнали жорстоке поводження в сім'ї, були залишені без нагляду або стали жертвами торгівлі людьми.

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Напередодні у притулку спалахнув бунт, після якого 60 дітей втекли. Вони поскаржилися на жорстоке поводження і погані умови утримання в центрі.

У ситуацію була змушена втрутитися поліція. Пролунали припущення, що підлітки в реабілітаційному центрі могли піддаватися сексуальному насильству.

Дітей, які вижили після пожежі, перевезли у безпечне місце. Біля центру зібралися їх стривожені родичі.

За деякими даними, реабілітаційний центр розрахований на 400 осіб, але там було набагато більше дітей.