Ізраїль спростовує повідомлення про втрату свого літака в Сирії (відео)

Про це повідомляє 9 канал. Відзначається, що минулої ночі ізраїльські ВПС завдали ударів по цілях у Сирії. Згідно арабським ЗМІ, метою стала автоколона, яка перевозила стратегічну зброю для шиїтського угруповання "Хезболла" в районі західного відрога ель-Каламун, неподалік від ліванського кордону.

Уточнюється, що по завершенні бойового завдання і на зворотному шляху ізраїльські літаки були обстріляні сирійськими системами ППО. Тоді спрацювала ізраїльська система протиракетної захисту, і ракета "Хец-2" збила одну з сирійських ракет.

Читайте такожСирія звинуватила Ізраїль в обстрілі військового аеродрому

"В армійській прес-службі повідомили, що ні на якому з етапів операції не було серйозного ризику для ізраїльських пілотів. Однак сирійські ракети слідували за бомбардувальниками на територію Ізраїлю. Тоді було прийнято рішення їх ліквідувати, щоб не створювати ризику для життя пересічних ізраїльтян", - сказано в повідомленні.

Сигнал повітряної тривоги був задіяний як раз в цей момент, щоб падаючі уламки збитої ракети випадково не вразили житлові будинки і не покалічили людей. Згідно з йорданськими ЗМІ, "непізнаний об'єкт" впав біля села Анаба в мухафазі Ірбід.

З публікацій не цілком ясно, чи йде мова про сирійську ракету або уламки ізраїльського "Хеца". Через такий розвиток подій армії як виняток довелося взяти на себе відповідальність за нічну атаку. Зазвичай при ліквідації колон зі зброєю для "Хезболли" Ізраїль ніяк не коментує ситуацію.

У той же час, сирійська армія заявляє про знищення ізраїльського літака.