У Берліні Штайнмаєру офіційно передали президентські повноваження (фоторепортаж)

У президентському палаці Бельвю у Берліні у неділю, 19 березня, відбулась офіційна церемонія передачі президентських повноважень за участю обраного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та його попередника Йоахіма Ґаука, передає Deutsche Welle.

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Перед офіційною церемонією передачі влади Ґаук зі своєю дружиною Даніелою Шадт зустріли Штайнмаєра та майбутню першу леді Ельке Бюденбендер на сходах перед палацом.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня завершився п'ятирічний термін повноважень Йоахіма Ґаука.

Штайнмаєр був обраний президентом 12 лютого делегатами німецьких Федеральних зборів.

У зв'язку зі своїм поважним віком Ґаук ще влітку минулого року заявив, що не претендуватиме на другий термін.

До свого обрання президентом Штайнмаєр обіймав посади міністра закордонних справ ФРН (у 2005-2009 і 2013-2017 роках) та віце-канцлера ФРН (у 2007-2009 роках). Він має остаточно вступити на посаду президента після складання присяги 22 березня.