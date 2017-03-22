"Hasta la vista, baby": у Голлівуді відмовилися від продовження культового "Термінатора"

Студія Paramount Pictures припиняє фінансування франшизи "Термінатор" через 32 роки з дня випуску першого фільму, повідомляє The New York Daily з посиланням на джерела.

Епізоди, що раніше очікувалися з Арнольдом Шварценеггером і Емілією Кларк, не будуть зняті. Очікувалося, що чергова частина картини вийде у 2018 році.

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"Все скінчено для "Термінатора" і Арнольда. Студія прийняла рішення повністю відмовитися від продовження зйомок нових частин фільму, що означає відсутність будь-яких планів щодо нових сіквелів", - повідомило джерело в Лос-Анджелесі.

Як відзначає джерело видання, фільм "Генезис" розглядався як спосіб повинен відродити франшизу, проте критики розкритикували роботу, тому у керівництва кіностудії зник інтерес до фільму, незважаючи на можливість отримати хороший прибуток.

Джерело припускає, що інша студія може підписати контракт зі Шварценеггером, однак, у кращому випадку, це довгострокова перспектива.