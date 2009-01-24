Литвин про парламент, економіку, мову і Румунію

Україна зацікавлена у поглибленні міждержавних відносин з Румунією, зокрема, на рівні парламентів, для підкріплення контактів, що існують на рівні президентів та урядів наших держав, наголосив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН у ході зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Крістіаном ДЯКОНЕСКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН підкреслив, що нині «життя вимагає активізації парламентських думок», адже саме в парламенті зосереджуються «в концентрованому вигляді» все політичне життя і проблеми, якими живе країна. «Є коло питань, які маємо вирішити на рівні парламентів», - зазначив він і висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському і румунському парламентах почнуть працювати групи дружби, «які визначатимуть і узгоджуватимуть плани нашої співпраці».

«Нинішня фінансова і економічна ситуація вимагає прискіпливої уваги до нашої співпраці в економічній сфері», - сказав голова Верховної Ради України.

З огляду на це, необхідна певна «інвентаризація з урахуванням ситуації, що складається, і пошук тих напрямків, де ми можемо бути корисними один одному», сказав він.

Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що Україна зацікавлена в інвестиціях з Румунії, які на сьогодні, на жаль, становлять лише 16 мільйонів доларів. Він запевнив учасників зустрічі, що Верховна Рада опрацює всі документи, які зараз проходять процедуру набуття чинності Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Румунії про економічне, торгово-промислове та технічне співробітництво.

Міністр закордонних справ Румунії подякував за можливість зустрічі з керівництвом українського парламенту і заявив, що Румунія цілком підтримує євроінтеграційні цілі і наміри України.

К.ДЯКОНЕСКУ висловив переконання, що зміцнення міжпарламентських зв’язків є важливою складовою розвитку двосторонніх відносин. Він наголосив, що у Румунії надають особливого значення розвиткові парламентської дипломатії.

Сторони обговорили низку питань, які стосуються культурно-гуманітарного співробітництва.

В.ЛИТВИН, зокрема, висловив сподівання на практичну підтримку з боку румунського уряду у відродженні українського шкільництва в Румунії «як основи збереження та розвитку мовних, культурних і духовних цінностей української громади». Йшлося про вирішення проблем, пов’язаних з організацією належного функціонування єдиного в Румунії українського ліцею ім.Т.Г.Шевченка в місті Сігету та відкриття українського ліцею у місті Сирет повіту Сучава.

Зі свого боку, сказав В.ЛИТВИН, українська сторона готова до взаємодії з румунською стороною у процесі матеріально-технічного оснащення українських навчальних закладів у Румунії, забезпечення їх навчально-методичною літературою.

Голова Верховної Ради пообіцяв К.ДЯКОНЕСКУ особисто посприяти вирішенню питання щодо відкриття у Чернівцях Румунського культурного центру.

В.ЛИТВИН передав запрошення румунським парламентаріям відвідати Україну.