Військові злочини здійснювали й Москва, й Тбілісі - Human Rights Watch

Росія та Грузія під час серпневого конфлікту порушували правила ведення війни, здійснювали військові злочини, застосовували касетні бомби та ракети типу "Град".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch щодо серпневої війни між Грузією і Росією, опублікованій 23 січня в Нью-Йорку. Доповідь “У полум`ї: порушення гуманітарного права у південноосетинському конфлікті”, що надрукована на двохсот сторінках, базується на більш ніж 460-ти інтерв`ю з очевидцями подій. Матеріали для доповіді збирались протягом кількох місяців.

У доповіді Human Rights Watch вказується, що порушення гуманітарного права допускались до і після війни, що призвело до численних жертв серед мирного населення та великих руйнувань. Порушниками були грузинські, російські та південноосетинські сили.

У документі наводяться дані про обстріли й диспропорційне застосування сили грузинськими і російськими силами, про кампанію південноосетинських військ, спрямовану на знищення грузинських сіл у Південній Осетії.

Human Rights Watch також закликає уряди Росії та Грузії забезпечити умови для повернення біженців до своїх домівок.

Крім того, правозахисники звинувачують Росію у неспроможності забезпечити громадський порядок у районах Грузії, які російські військові узяли під свій контроль.

Також у доповіді наводяться дані про те, що грузинські сили вели неприцільні артилерійські обстріли Південної Осетії із застосуванням ракет типу "Град" - установок залпового вогню, які неможливо точно націлити і які вражають цивільні об`єкти й становлять небезпеку мирному населенню. За оцінками Human Rights Watch, ракетами "Град" користувались також і російські війська.

Крім того, Human Rights Watch задокументувала випадки використання Грузією та Росією касетних бомб, які начинені великою кількістю бойових елементів, що розриваються у повітрі над ціллю, вражаючи великі площі. Деякі елементи цих бомб відразу не розриваються, що призводить до загибелі мирного населення після закінчення бойових дій. Касетні бомби заборонені міжнародною конвенцією, проте ні Грузія, ні Росія її не підписали. Останнім конфліктом, під час якого застосовували касетні бомби, була війна між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

"Війна через Південну Осетію тривала лише тиждень, проте її жахливі наслідки будуть відчуватись наступними поколіннями", - заявила голова відділу країн Європи і Центральної Азії Human Rights Watch Рейчел ДЕНБЕР.

*** Війна між Росією і Грузією почалась 7 серпня минулого року і продовжувалась до укладення перемир`я 15 серпня.