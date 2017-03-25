У Мінську кілька сотень осіб взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, попри перешкоди з боку правоохоронців

У Мінську кілька сотень осіб взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.

Як передає Радіо Свобода, кількасот людей, які в Мінську не змогли потрапити на площу перед Академією наук, зібралися зі зворотного боку міліцейського кордону. До тисячі демонстрантів рухалися проспектом Незалежності в бік центру, тримаючи національні біло-червоно-білі прапори, скандуючи «Живе Білорусь!» і «Ганьба» - на адресу міліції.

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Явного лідера в цій колоні не було. У районі площі Якуба Коласа шлях людям перегородили спецпризначенці міліції, згодом розпочалися масові затримання.

Упродовж останніх тижнів у Білорусі заарештовано близько 300 опозиційних лідерів і активістів, проти десятків із них порушені кримінальні справи за підозрою в підготовці масових заворушень.

Влада учора увечері дозволила провести на околиці Мінська акцію до Дня Волі, присвячену 99-й річниці проголошення Білоруської Народної Республіки. Організатори та учасники хотіли провести захід у центрі столиці.

Центр Мінська з учорашнього дня патрулюють автоматники, вперше з 1944 року. У місті скасовано рейси маршрутних таксі, пасажирів вибірково перевіряють на залізничному вокзалі. Студентів із гуртожитків змусили виїхати по домівках, а тих, хто живе в Мінську, керівники вишів попередили про відрахування в разі, якщо вони прийдуть на акції. Активістів, які мали намір їхати до Мінська з регіонів, міліція арештовує на виході з будинків.

Як повідомлялося, сьогодні у Білорусі правоохоронці затримали декількох працівників ЗМІ, а також у мінському офісі правозахисного центру «Вясна» - 57 правозахисників і журналістів.

Крім того, вночі міліція зняла з потяга опозиційного політика Володимира Некляєва, який повертався до Білорусі з Польщі.