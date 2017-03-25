Меркель розповіла про допущені Євросоюзом помилки

Канцлер Німеччини заявила про існування низки помилок, які допустив Євросоюз, однак висловила надію на їх виправлення. Про це вона повідомила в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, передає РБК.

За словами Меркель, ЄС не все вдається робити добре. Однак зараз настав час завершити те, що залишилося «незавершеним». «Для цього у нас є хороша база», — сказала вона.

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Меркель зазначила, що Євросоюз не був готовий до кризи, а також не зміцнив зовнішні кордони, відкривши при цьому внутрішні.

«Але все це ми виправляємо зараз через банківський союз та механізми стабілізації. Головне, що все це має робитися в атмосфері солідарності», — підкреслила канцлер ФРН.

Меркель вважає, що Європі вдасться знайти єдину відповідь на проблеми міграції. Серед рішень вона запропонувала прискорити завершення кризи в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн ЄС підписали Римську декларацію щодо майбутнього Євросоюзу без Великобританії. У декларації співтовариство європейських держав названо "непорушним", а єдина Європа – "неминучим майбутнім" континенту.