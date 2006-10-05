Україна підтвердила готовність приєднатися до операції НАТО в Афганістані

Позиція НАТО щодо політики “відкритих дверей” для України не змінилася, українські уряд та народ вирішують з якою швидкістю рухатися у напрямку до євроатлантичних структур.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп у ході третього раунду Консультацій Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що завершилися сьогодні у португальському місті Сінтра, повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони.

За словами міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, який очолював українську делегацію, “дискусія була відвертою, конструктивною та змістовною”.

Глава вітчизняного оборонного відомства наголосив, що курс України у безпековому та оборонному секторах залишається незмінним та незворотнім.

Також А.ГРИЦЕНКО зазначив, що наша держава продовжуватиме брати участь в операції НАТО в Косовому, утримуватиме миротворчий персонал в Іраку та виконуватиме миротворчі завдання в Ліберії.

Крім того, як додав міністр оборони України, під час Консультацій українська сторона підтвердила готовність надати військовий персонал для участі в операції НАТО в Афганістані.

“Для цього буде підготовлене відповідне рішення Президента України. Мова йде не про бойовий підрозділ, а про військовий персонал медичного напрямку, управління повітряним рухом, надання експертної та інших допомог”, - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Я.СХЕФФЕР оцінив результати консультацій Україна-НАТО на рівні міністрів оборони як успішні.

За його словами, між Північноатлантичним альянсом та Україною відбувається інтенсифікований діалог, в рамках якого триває активна співпраця у оборонному, безпековому та громадянському секторах.

Я.СХЕФФЕР також зазначив, що Україна бере безпосередню участь у важливих елементах операцій НАТО. Зокрема, йдеться про використання української стратегічної транспортної авіації для потреб Альянсу.

За підсумками засідання його учасники підписати Лист про наміри щодо започаткування Мережі партнерства Україна-НАТО стосовно підвищення обізнаності громадянського суспільства. Створення такої Мережі сприятиме розвитку в Україні експертизи цивільного суспільства в питаннях безпеки й оборони.