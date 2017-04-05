Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав хімічну атаку у Сирії "жахливою образою для людства".

Про це повідомляє Reuters.

Президент США під час зустрічі у Білому Домі з королем Йорданії Абдуллою II назвав атаку із застосуванням отруйного газу у Сирії "страшною" та "жахливою образою для людства".

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На питання журналістів, чи розробляється нова стратегія щодо Сирії, Трамп сказав: "Ви побачите".

Як повідомляв УНІАН, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 72 людей.