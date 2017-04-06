Південна Корея провела успішне випробування балістичної ракети - ЗМІ
08:13, 06 квітня 2017Світ
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Відзначається, що дане ракетне випробування стане серйозним попередженням Північній Кореї.
Ілюстрація / REUTERS
У Південній Кореї були проведені випробування нової балістичної ракети дальністю 800 кілометрів, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військове джерело.
Відзначається, що дане ракетне випробування стане серйозним попередженням Північній Кореї, яка активно розвиває своє ядерне і ракетне озброєння, незважаючи на заборони міжнародного співтовариства.
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Повідомляється, що ракетне випробування пройшло успішно.
Як відомо, 5 квітня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії. Ракета не долетіла до японської акваторії впала в нейтральних водах Японського моря.
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