Південна Корея провела успішне випробування балістичної ракети - ЗМІ

У Південній Кореї були проведені випробування нової балістичної ракети дальністю 800 кілометрів, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військове джерело.

Відзначається, що дане ракетне випробування стане серйозним попередженням Північній Кореї, яка активно розвиває своє ядерне і ракетне озброєння, незважаючи на заборони міжнародного співтовариства.

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Повідомляється, що ракетне випробування пройшло успішно.

Як відомо, 5 квітня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії. Ракета не долетіла до японської акваторії впала в нейтральних водах Японського моря.