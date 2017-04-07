По постраждалому від хіматаки сирійському місту знову завдано авіаудару – ЗМІ

Військовий літак в п'ятницю вдарив по сірійському місту Хан-Шейхун, де в результаті хімічної атаки загинули десятки людей, що спонукало США нанести ракетні удари по авіабазі військ Асада.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свідка з області, контрольованій повстанцями, і Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними центру моніторингу, урядовий або російський військовий літак вдарив по Хан-Шейхуну в контрольованій повстанцями провінції Ідліб.

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Свідок-активіст, який працює зі службою попередження про повітряні нальоти в контрольованих опозицією районах, повідомив, що авіаудару було завдано близько 11 години за місцевим часом на північній околиці міста, в результаті чого заподіяні збитки, але про жертви не відомо.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливі нові атаки з використанням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.