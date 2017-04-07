Теракт у Стокгольмі: ЗМІ показали момент затримання підозрюваного (відео)

Теракт в Стокгольме. Полиция задержала подозреваемого pic.twitter.com/nK7brcN1Kj — Meduza (@meduzaproject) April 7, 2017

Опубліковано відео нібито затримання підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей у центрі Стокгольма, пише на своїй сторінці в Twitter Медуза.

Є інформація й про другого затриманого, передає Expressen. Втім, поліція не підтверджує й затримання першого.

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Раніше поліцейські підтвердили, що внаслідок події загинули три людини і вісім постраждали.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.