У Стокгольмі затримали підозрюваного у причетності до теракту
Жертвами теракту стали чотири людини, ще 15 отримали поранення.
Один чоловік затриманий за підозрою в причетності до теракту в Стокгольмі, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
У поліції повідомили, що в результаті атаки загинули чотири людини.
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UPDATE: Swedish police say one person arrested in relation to Stockholm truck attack, says 4 dead in attack - TT News Agency— Reuters World (@ReutersWorld) April 7, 2017
Як уточнює видання Aftonbladet з посиланням на неназвані джерела, затриманий поліцією чоловік зізнався у скоєнні наїзду на людей у центрі міста.
За даними джерел, у затриманого є легкі поранення. Поліцейським він заявив, що є відповідальним за здійснену атаку.
У повідомленні на сайті шведської поліції йдеться про затримання одного чоловіка, який може бути пов'язаний з атакою в центрі Стокгольма. Однак інших подробиць щодо нього не наводиться.
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У поліції також повідомили, що жертвами теракту стали чотири людини, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що один чоловік помер у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.