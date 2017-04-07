У Стокгольмі затримали підозрюваного у причетності до теракту

Один чоловік затриманий за підозрою в причетності до теракту в Стокгольмі, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

У поліції повідомили, що в результаті атаки загинули чотири людини.

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UPDATE: Swedish police say one person arrested in relation to Stockholm truck attack, says 4 dead in attack - TT News Agency — Reuters World (@ReutersWorld) April 7, 2017

Як уточнює видання Aftonbladet з посиланням на неназвані джерела, затриманий поліцією чоловік зізнався у скоєнні наїзду на людей у центрі міста.

За даними джерел, у затриманого є легкі поранення. Поліцейським він заявив, що є відповідальним за здійснену атаку.

У повідомленні на сайті шведської поліції йдеться про затримання одного чоловіка, який може бути пов'язаний з атакою в центрі Стокгольма. Однак інших подробиць щодо нього не наводиться.

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У поліції також повідомили, що жертвами теракту стали чотири людини, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що один чоловік помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.