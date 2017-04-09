В центрі Осло виявили схожий на бомбу предмет

У центрі норвезької столиці пильні городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Про це повідомляється в твіттері поліції Осло ввечері в суботу, 8 квітня, передає DW.

Поліція оточила велику територію міського району Гренланн, де був знайдений підозрілий предмет. Всі ресторани і магазини закриті. Людей просять залишатися в квартирах і не виходити на вулицю.

Поліція вже повідомила про затримання чоловіка, який перебуває в статусі підозрюваного. У правоохоронних структурах, хоча і не підтвердили, що мова йде про вибуховий пристрій, але заявили, що виявлений предмет, мабуть, "не володіє великим руйнівним потенціалом".

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Очікується прибуття команди саперів, які на місці проведуть експертизу підозрілої знахідки.

Гренланн є переважно іммігрантським районом, де проживає багато вихідців з країн Африки та Близького Сходу. Тут же і розташовується штаб-квартира поліції Осло.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня, в групу людей на пішохідній вулиці в Стокгольмі в'їхав автофургон. За даними поліції, автомобіль врізався в будівлю універмагу неподалік від багатолюдної пішохідної зони. Жертвами нападу стали чотири людини, більше 10 отримали травми. Поліція затримала двох підозрюваних у нападі.