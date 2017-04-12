Фанати "Боруссії" прихистили вболівальників "Монако" після перенесення матчу через вибух

Після перенесення матчу 1/4 футбольної Ліги Чемпіонів між дортмундською "Боруссією" і "Монако" через вибух біля автобуса німецького клубу, фанати команди гостей отримали запрошення від місцевих уболівальників переночувати у них вдома, щоб мати можливість відвідати перенесену на 12 квітня гру.

Так, одразу ж після офіційного повідомлення про перенесення матчу в офіційному акаунті "Боруссії" в Twitter запустили хештег #bedforawayfans, за допомогою якого жителів Дортмунда просили розмістити у себе на ніч вболівальників з Монако, і такі охочі швидко знайшлися.

При цьому влада Дортмунда подякувала дортмундським вболівальникам за гостинність, зазначивши, що вони приємно здивовані. "Ми з упевненістю можемо сказати, що пишаємося нашими уболівальниками", - заявили в поліції Дортмунда.

Зазначимо також, що вболівальники "Монако" також проявили солідарність з командою "Боруссії", підтримавши її ще на стадіоні відразу після оголошення про вибухи і перенесення матчу.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу "Боруссія" прямо перед матчем 1/4 Ліги Чемпіонів проти "Монако". Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автобуса. Постраждала одна людина - іспанський футболіст Марк Бартра, у нього перелом руки.

Матч між командами відклали до середи, 12 квітня.