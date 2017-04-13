Вибухи в Дортмунді: підозрюваний в атаці на футболістів командував загоном ІДІЛ (відео)
18:42, 13 квітня 2017Світ
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Прокуратура Німеччини вимагає заарештувати громадянина Іраку.
Німецька прокуратура наполягає на арешті громадянина Іраку, затриманого в Дортмунді /
Громадянин Іраку воював у лавах "Ісламської держави" і навіть командував загоном бойовиків.
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Втім, слідчі органи заявили - немає доказів причетності підозрюваного до нападу на футболістів.
Правоохоронці вважають, що затриманий прибув до Німеччини в 2016 році і підтримував контакти з членами ІДІЛ.
Нагадаємо, перед початком поєдинку Ліги чемпіонів у Дортмунді між «Боруссією» і «Монако» біля автобуса господарів прогриміли три вибухи, в результаті постраждав гравець Марк Бартра. Гру перенесли.
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