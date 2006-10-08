Росія не залишить Грузії ”ні патрона, ні автомата, ні онучі”

Віце-прем`єр-міністр, міністр оборони Росії Сергій ІВАНОВ не поділяє думку керівництва НАТО про те, що криза у відносинах Росії та Грузії вичерпана зі звільненням офіцерів.

Про це С.ІВАНОВ заявив в інтерв`ю програмі «Вести» російського телеканалу.

«Ми так не вважаємо. Давайте пригадаємо взагалі відносини Росії та Грузії з моменту розвалу Радянського Союзу. Був Гамсахурдіа, ми пам`ятаємо, що було в ті часи. Був Шеварднадзе, коли вже починалися серйозні проблеми в російсько-грузинських відносинах. Це підтримка чеченських терористів - один рейд Гелаєва до Абхазії чого вартий. Зокрема почалися й провокації щодо російських військовослужбовців», - сказав С.ІВАНОВ.

Міністр оборони Росії вважає «повною нісенітницею» твердження, що Росія має намір перешкоджати Грузії у вступі до НАТО. «Керівництво Грузії саме має визначати, куди їм вступати, куди їм не вступати. Інше питання, що ми не зобов`язані оплачувати це прагнення керівництва Грузії. Це вже абсолютно інше питання і це пов`язано з нашими національними інтересами», - пояснив він.

С.ІВАНОВ також спростував твердження про прагнення Росії анексувати території Грузії (йдеться про Абхазію та Південну Осетію - УНІАН). «Ми нічого не анексуємо, й приєднувати ці території до складу Росії не збираємося. Інша справа, що за 15 років саме керівництво Грузії своєю політикою по відношенню до автономій зробило все, щоб їх виштовхнути зі складу Грузії», - додав міністр.

За його словами, Міністерство оборони РФ після виведення своїх баз із грузинської території не залишить Грузії «ні патрона, ні автомата, ні онучі, оскільки це наше майно, гроші наших платників податків».

Міністр також підтвердив намір Росії прискорити виведення військових баз із території Грузії. «Наші військові, особливо в Тбілісі, фактично перебувають там на положенні заручників, і чим раніше ми їх звідти заберемо, тим простіше нам буде працювати», - переконаний С.ІВАНОВ.

Як повідомлялося, грузинська влада 27 вересня затримала п`ятьох російських військовослужбовців. Одного з них потім відпустили, а чотирьох офіцерів обвинуватили в шпигунстві. Росія розцінила це як провокацію.

МЗС РФ оголосив про відкликання посла в Тбілісі до Москви для консультацій, а також про евакуацію частини співробітників посольства та членів їхніх сімей. 2 жовтня також стало відомо про припинення Росією транспортного й поштового сполучення з Грузією.

Цього ж дня грузинська влада передала чотирьох російських офіцерів представникам ОБСЄ, після чого вони змогли повернутися на батьківщину.

6 жовтня за звинуваченням у відсутності міграційних документів російська влада депортувала з країни більше ста грузин. Також минулого тижня в Москві правоохоронними органами було припинено роботу декількох великих ресторанів, що належать громадянам Грузії.