Британський фрегат супроводить російські кораблі, які будуть проходити через Ла-Манш
Повз береги Британії мають пройти російські кораблі "Сметливий" і "Бойкий".
Фрегат ВМС Великобританії HMS Sutherland супроводить два російські військові кораблі через Ла-Манш. Про це повідомили в уряді Британії.
Повз береги Британії мають пройти російські кораблі "Сметливий" і "Бойкий", а також танкер і буксир.
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"HMS Sutherland уважно відстежує ці російські кораблі, коли вони проходять поблизу британських вод. Королівський флот зберігає пильність й завжди готовий забезпечити безпеку Британії", - заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон.
Як повідомляв УНІАН, у січні британські збройні сили супроводжували російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" під час переходу поблизу Великобританії, де він йшов із Сирії.