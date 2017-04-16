Британський фрегат супроводить російські кораблі, які будуть проходити через Ла-Манш

Фрегат ВМС Великобританії HMS Sutherland супроводить два російські військові кораблі через Ла-Манш. Про це повідомили в уряді Британії.

Повз береги Британії мають пройти російські кораблі "Сметливий" і "Бойкий", а також танкер і буксир.

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"HMS Sutherland уважно відстежує ці російські кораблі, коли вони проходять поблизу британських вод. Королівський флот зберігає пильність й завжди готовий забезпечити безпеку Британії", - заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон.

Як повідомляв УНІАН, у січні британські збройні сили супроводжували російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" під час переходу поблизу Великобританії, де він йшов із Сирії.