У США невідомі влаштували стрілянину у нічному клубі: один загиблий, 14 поранених

У нічному клубі в місті Цинцинаті у штаті Огайо невідомі озброєні люди відкрили вогонь по відвідувачах в ніч проти неділі.

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Загинув один чоловік, не менш як 14 поранені, у багатьох з них тяжкі травми. Інцидент стався у нічному клубі "Камео", передає російська служба ВВС.

За словами місцевого шефа поліції Пола Ньюдігейта, поліція веде розслідування обставин події.

Постріли у приміщенні наповненого відвідувачами нічного клубу почалися близько години ночі за місцевим часом. За даними поліції, в клубі перебували сотні людей.

За словами капітана поліції Кімберлі Вільямс, стрільців було двоє, вони досі на свободі, і поліція не має їх опису. Свідки неохоче дають свідчення, додала вона.

У клубі "Камео" раніше траплялися неприємності, сказала Вільямс, але нічого такого масштабного не відбувалося.