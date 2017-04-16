Правозахисники заявили про загибель 68 дітей при вибуху колони евакуйованих у Сирії

Щонайменше 68 дітей були серед 126 загиблих при вибуху в передмісті Алеппо, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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У суботу начинений вибухівкою автомобіль вибухнув біля автобуса, що евакуював людей з міст Фуа і Кефрая. Напад стався в підконтрольному повстанцям районі Рашидін.

Серед загиблих також були працівники гуманітарних служб і повстанці, які охороняли автобуси. Багато отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У колоні евакуйованих було не менше 5 000 осіб, включаючи цивільних осіб і проурядових бойовиків, яким було дано дозвіл покинути два шиїтських міста Фуа і Кефрая, вже більше двох років перебувають в облозі.

Як повідомляв УНІАН, раніше протягом двох діб понад 7 тис. сирійців - цивільних і повстанців, яких вранці 14 квітня почали евакуювати, були заблоковані в автобусах на двох станціях поблизу Алеппо. Причиною затримки стала суперечка між проурядовими сирійськими силами та повстанцями щодо виконання ухвалених раніше домовленостей про вивезення людей. Люди були змушені перебувати в автобусах без їжі та нормальних умов для сну й гігієни.