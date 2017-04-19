Вибух у метро Петербурга: ФСБ заявила про затримання у Москві пособника терориста

У ФСБ Росії заявили про затримання Акрама Азімова, старшого брата й пособника організатора вибуху в петербурзькому метро Аброра Азімова.

Як повідомляється на сайті ФСБ РФ, затримання відбулося сьогодні в селищі Московське ТіНАО (Троїцький і Новомосковський адміністративні округи) м. Москви.

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«Встановлено, що Акрам Азімов надавав пособницьку допомогу з переправлення грошових коштів, використаних під час підготовки терористичного акту, а також з організації каналу зв'язку з емісарами міжнародних терористичних організацій», - сказано в повідомленні.

Наразі Акрам Азімов, 1988 р. н., доставлений для проведення слідчих дій до Слідчого комітету Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 квітня ФСБ повідомила про затримання одного з організаторів вибуху в петербурзькому метро. Аброр Азімов народився в 1990 році в центральноазіатській країні, яку безпосередньо відомство не називає.

Як повідомлялося, З квітня в Петербурзі на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух, жертвами якого стали 15 осіб. Невдовзі після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено й знешкоджено ще один саморобний вибуховий пристрій.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею "теракт". За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження, уродженець Киргизії. Слідчі вважають, що Джалілов спочатку заховав замасковану бомбу на "Площі Повстання", а потім підірвався у вагоні.

У рамках розслідування теракту були затримані вісім ймовірних учасників джихадистських осередків. Шестеро з них перебували в Санкт-Петербурзі, двоє - в Москві. Всі затримані - вихідці з Центральної Азії. Всі вісім підозрюваних заарештовані.