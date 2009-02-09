Велика Британія створює таємну базу даних

Уряд Великої Британії створює секретний центр зберігання інформації про пересування британських і іноземних громадян через кордон країни, повідомила в неділю газета "Санді таймс".

Центр, що створюється в рамках програми "Електронні кордони", буде розташований поблизу Манчестера і матиме штат близько 300 осіб з-поміж співробітників МВС Сполученого Королівства. У його базах даних зберігатиметься інформація про імена, адреси, деталі банківських карт, бронювання квитків і місць у готелях.

Планується, що до центру стікатиметься вся інформація від туристичних і транспортних компаній, а одержані дані перевірятимуть поліцейські, імміграційні, податкові, соціальні та інші служби з метою виявлення потенційних порушників закону.

"Сполучене Королівство має один з найкраще захищених кордонів у світі, і ми прагнемо зберегти її в цьому вигляді. Наша високотехнологічна система "електронних кордонів" дозволить нам рахувати всіх, хто в`їздить і виїздить, і виявляти тих, хто не хоче грати за нашими правилами", - заявив міністр в імміграційних справах Філ Вулас.

Водночас, плани створення нового центру збору інформації викликали неспокій правозахисників і ряду політиків.

"Уряд створює все нові і нові бази даних, щоб більше і більше стежити за нашим життям... Ми не повинні дозволити собі стати суспільством "Великого брата", - застеріг тіньовий міністр внутрішніх справ від Консервативної партії Великої Британії Кріс Грейлінг.

Минулого тижня впливовий конституційний комітет Палати лордів закликав державні органи зменшити масштаби стеження за громадянами країни. За словами членів комітету, "британські традиції приватного життя і демократії знаходяться під загрозою з боку всеосяжного і рутинного електронного шпигунства і масового збору особистої інформації".

РІА "Новости"