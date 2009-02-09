Австралія у вогні: кількість загиблих досягла 128 осіб
Знищено більше 750 будинків
Кількість загиблих на півдні Австралії, де продовжують лютувати лісові пожежі, зросла до 128 осіб, знищено більш як 750 будинків.
Як передає ІТАР-ТАСС, за кількістю жертв і руйнувань стихійне лихо стало найстрашнішим за всю історію країни.
Більш як п`ять тисяч жителів австралійського штату Вікторія покинули свої будинки. Частина з них стали безпритульними.
Центри допомоги постраждалим, відкриті на базі наметових таборів, де надають тимчасове житло, їжу та одяг, переповнені. У них працюють близько трьох тисяч добровольців, які надають людям психологічну підтримку і вирішують проблеми з транспортом для евакуації.
Згідно з останніми даними, зруйновано близько 750 будівель. Спалено понад 330 тис. га лісового масиву. Вогонь лютує в 31 районі штату.
Найбільшими пожежами в історії країни стали події 1983 року, коли у Вікторії вогонь забрав життя 47 осіб, а в Південній Австралії - 28. Також австралійці пам`ятають "чорну п`ятницю" 1939 року, коли загинула 71 особа.