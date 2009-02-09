Австралія у вогні: кількість загиблих досягла 128 осіб

Кількість загиблих на півдні Австралії, де продовжують лютувати лісові пожежі, зросла до 128 осіб, знищено більш як 750 будинків.

Як передає ІТАР-ТАСС, за кількістю жертв і руйнувань стихійне лихо стало найстрашнішим за всю історію країни.

Більш як п`ять тисяч жителів австралійського штату Вікторія покинули свої будинки. Частина з них стали безпритульними.

Центри допомоги постраждалим, відкриті на базі наметових таборів, де надають тимчасове житло, їжу та одяг, переповнені. У них працюють близько трьох тисяч добровольців, які надають людям психологічну підтримку і вирішують проблеми з транспортом для евакуації.

Згідно з останніми даними, зруйновано близько 750 будівель. Спалено понад 330 тис. га лісового масиву. Вогонь лютує в 31 районі штату.

Найбільшими пожежами в історії країни стали події 1983 року, коли у Вікторії вогонь забрав життя 47 осіб, а в Південній Австралії - 28. Також австралійці пам`ятають "чорну п`ятницю" 1939 року, коли загинула 71 особа.