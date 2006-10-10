ООН введе жорсткі санкції відносно КНДР

Організація Об`єднаних Націй розповсюдила проект резолюції, що передбачає введення жорстких санкцій відносно КНДР за проведення ядерних випробувань. До проекту резолюції увійшли розроблені раніше США економічні санкції, а також пропозиція японської сторони про введення заборони на морське і авіаційне сполучення з КНДР. Японія наполягає на необхідності ввести заборону на входження північнокорейських суден у порти інших держав, а також пропонує не давати дозволу на посадку північнокорейських літаків, передає (С) Associated Press.

РБК