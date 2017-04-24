У школі Дагестану вибухнула граната: один учень загинув, 11 отримали поранення
16:15, 24 квітня 2017Світ
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У школу гранату приніс восьмикласник.
11 учеников получили ранения / РИА Новости
Один учень загинув і ще одинадцять отримали поранення в результаті вибуху гранати в школі в Цумадінському районі Дагестану. Про це повідомляють «РИА Новости».
Повідомляється, що троє потерпілих перебувають в реанімації у важкому стані.
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Причиною інциденту, як заявили в МВС, стало необережне поводження зі зброєю.
"Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух", - розповів директор Агвалінской середньої школи Шаміль Абакаров.
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