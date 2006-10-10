Секретарем РНБО призначено Віталія Гайдука

Секретарем Ради національної безпеки і оборони України призначено президента консорціуму "Індустріальна група" Віталія ГАЙДУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ на брифінгу в Секретаріаті Президента зачитав глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив Володимира ГОРБУЛІНА з посади виконуючого обов’язки секретаря РНБО.

Довідка УНІАН. В.ГАЙДУК народився в Донецькій області у 1957 році. У 1980 р. закінчив Донецький політехнічний інститут, за фахом - інженер-економіст.

У 2000-2001 р.р. обіймав посаду першого заступника міністра палива та енергетики України; пізніше - міністр палива та енергетики. З 26 листопада 2002 р. по 5 грудня 2003 р. був віце-прем`єр-міністр. Кандидат економічних наук.

Нині В.ГАЙДУК є президентом консорціуму "Індустріальна група" та головою спостережної ради ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського".

Наприкінці 2005 року В.ЮЩЕНКО заявляв, що віце-прем`єр-міністром України з енергетичних питань призначено В.ГАЙДУКА. Однак указ про призначення В.ГАЙДУКА віце-прем`єр-міністром так і не був оприлюднений.