Playboy без жодної оголеної жінки...

Індонезійська версія журналу Playboy, яка надійшла в продаж, викликала обурення у мусульманських радикалів. Як повідомляє АР, в ньому немає голих красунь - усі моделі одягнені. Куди відвертіші знімки можна побачити в місцевих таблоїдах, запевняє інформагентство.

Не зважаючи на це, вихід першого номера індонезійського Playboy знаменувався одразу кількома радикальними заявами. Зокрема, угруповання "Фронт захисників ісламу" пообіцяло силоміць прибрати видання з магазинів. Традиціоналісти впевнені, що відсутність оголеної натури в журналі - тимчасове явище, і надалі вона обов`язково з`явиться.

А мусульманський лідер Юсуф Хасим (Yusuf Hasyim) заявив, що журнал небезпечніший за тероризм. "Це свого роду моральний тероризм, який поступово руйнує спосіб життя нації", - заявив Хасим.

Playboy не перше еротичне видання, яке виходить на індонезійський ринок. У країні вже друкуються FHM і Maxim.

Лента.ру