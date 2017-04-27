У Парижі поліцейські реанімували жінку, яку лікарі визнали мертвою

Поліцейським у французькій столиці вдалося реанімувати жінку, яку співробітники швидкої допомоги оголосили померлою за годину до того, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Le Parisien.

18-річна дівчина викликала лікарів швидкої допомоги, виявивши свою матір на підлозі без свідомості. 49-річна жінка, яка страждає від анорексії, ймовірно, перенесла інфаркт. Спроби повернути її до життя не увінчалися успіхом.

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Співробітники швидкої допомоги оголосили про смерть жінки о 18:10 за місцевим часом та підписали свідоцтво про її смерть.

Але через годину двоє паризьких поліцейських, які прибули для того, щоб скласти протокол про причини смерті, підняли ковдру, яка вкривала жінку, та помітили ознаки життя. Один з них перевірив її пульс на шиї, і виявив, що її серце все ще б'ється.

Поки один із вражених поліцейських тримав жінку за руку і намагався розмовляти з нею, інший терміново зателефонував у місцеву пожежну службу, де йому докладно роз'яснили, як зробити штучне дихання і непрямий масаж серця.

Після 30 хвилин цієї процедури жінка, яка офіційно вважалася мертвою, прийшла в себе. Її доставили в лікарню, де вона провела вже майже тиждень, і зараз йде на поправку.

Представник місцевого відділення профспілки поліцейських назвав "воскресіння" жінки фантастичним і неймовірним випадком. "Наші колеги говорять, що це було схоже на епізод із серіалу "Ходячі мерці", - зазначив представник профспілки.

Глава місцевої поліції закликав надати обом поліцейським нагороду.