У Баку застрелили головнокомандувача ВПС Азербайджану

У Баку вбито головнокомандувача військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Азербайджану Равіля Рзаєва.

Як передає ІТАР-ТАСС, Р.Рзаєва було застрелено сьогодні вранці. Інформацію про це підтвердив керівник прес-служби Міністерства оборони країни Ельдар САБІРОГЛУ.

За його словами, "вбивця вистрілив у голову 64-річному генералу на порозі його дому". Смертельно поранений Р.Рзаєв "був доправлений у госпіталь, де помер", додав Е.САБІРОГЛУ.

Причина замаху на головнокомандувача ВВС невідома. Порушено кримінальну справу, триває розслідування.

Р.Рзаєв народився 10 березня 1945 року в Сальянському районі Азербайджану. Командувачем ПВО і ВВС Збройних сил Азербайджану був призначений 1992 року. Звання генерал-лейтенанта отримав 2004 року.