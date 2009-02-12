Росія має намір збільшити експорт озброєння до $8,5 мільярдів
08:49, 12 лютого 2009Світ
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Планами поділилися у ФСВТС
Росія планує в 2009 році збільшити експорт озброєння на 6% - до 8,5 мільярдів доларів, заявив у четвер журналістам заступник директора Федеральної служби з військово-технічної співпраці (ФСВТС) Олександр Фомін.
"У 2009 році, незважаючи на фінансову кризу, ми плануємо збільшити експорт озброєння. Думаю, що не помилюся, якщо назву приблизну цифру: 8,5 мільярда доларів", - сказав Фомін, який очолює російську делегацію на авіавиставці в Бангалорі.
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