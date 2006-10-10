Вишеградська “четвірка” очікує швидкого вступу до Шенгенської зони
В ЄС "не може бути рівних і рівніших"
Країни Вишеградської “четвірки” – Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща – сподіваються добитися приєднання до Шенгенської зони до кінця 2007 року.
Про це, як повідомляють польські ЗМІ, заявили сьогодні прем’єри “четвірки” під час зустрічі у Вишеграді.
За словами прем’єр-міністра Словаччини Роберто ФІКО, “в ЄС нема місця для різних трактувань нових і старих членів. Не може бути рівних і рівніших”.
Прем’єри також висловились за необхідність визначення спільних позицій у таких питаннях як енергетична, закордонна та оборонна політика ЄС.
Як зауважив прем’єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, роль Групи після 15 років співпраці і після входження Вишеградської четвірки до НАТО і ЄС не тільки не послабилась, а навпаки - зросла.
Довідка УНІАН. Вишеградська Група була утворена у 1991 році у Вишеграді (Угорщина), місті зустрічі у 1339 році польського короля Казиміра ІІІ Великого з королем Чехії Янем Люксембургським і угорським королем Каролем Робертом. Головним завданням Групи стала гармонізація дій країн-членів у справі інтеграції з європейськими інституціями.