США розсекретили свою космічну політику

Національна безпека США критично залежить від їх можливостей у космосі, наголошується в розсекреченій Національним аерокосмічним агентством США (National Aeronautics and Space Administration, NASA) частині космічної політики США.

"Національна безпека США критично залежить від можливостей в космосі і ця залежність збільшуватиметься", - переконує розсекречений документ з десятьох сторінок, оприлюднений НАСА.

Відповідно до документа, для досягнення мети нової космічної політики необхідно, насамперед, підтримувати і санкціонувати оборонні й розвідувальні операції, причому як у мирний час, так і під час криз і конфліктів всіх рівнів.

Окрім цього США повинні розробити і застосувати космічні можливості, які зміцнять переваги США і підтримають реформу безпеки і розвідки, наголошується в космічній політиці. Для втілення цілей, поставлених у документі, його автори дають рекомендації і голові Пентагону.

"Міністр оборони повинен підтримувати можливості провести космічну підтримку, розширити збройні сили і здійснювати контроль космічного простору", - записано в документі. Також до завдань голови оборонного відомства входить і створення можливостей, планів і заходів для забезпечення свободи дій у космосі.

А в разі, якщо буде наказано, перешкодити ворожій свободі дій в космосі", - наголошується в космічній політиці.

Автори нової космічної політики дають рекомендації і директорові Національної розвідки. Вони, переважно, стосуються збирання та своєчасного надання різних розвідданих.

"Директор Національної розвідки повинен забезпечити збір іноземної космічної розвідінформації та аналіз можливостей, що надасть важливу інформацію для внутрішньої і зовнішньої безпеки", - наголошується в документі.

Окрім військових відомств, до виконання поставлених у новій космічній політиці цілей, залучені й цивільні. Зокрема, голові міністерства торгівлі наказано через Національну океанографічну й атмосферну адміністрацію у взаємодії з Пентагоном і НАСА продовжити консолідацію цивільних і військових супутників.

РІА "Новости"