Щонайменше, 25 людей загинули від ракетного удару США по Пакистану

Щонайменше, 25 чоловік загинули сьогодні в результаті нового ракетного удару США по прикордонних з Афганістаном районах Пакистану.

За інформацією, що надходить, безпілотні літаки американських ВПС бомбардували місця ймовірного перебування ісламських екстремістів у районі Південний Вазиристан, передає ІТАР-ТАСС.

Раніше місцеві аналітики висловлювали думку, що надалі слід очікувати інтенсифікації подібних ударів по північно-західних районах Пакистану, оскільки адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ має намір активізувати хід антитерористичної кампанії в сусідньому Афганістані.