П'ять років після зіткнень: на Болотній площі в Москві затримали активістів

На Болотній площі в Москві затримали не менше семи активістів. Вони стояли з плакатами на підтримку фігуранта так званої "Болотної справи" Івана Непомнящих, який утримується в колонії, передає Радіо Свобода.

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Затримані знаходяться у відділені поліції "Хамовники". Деякі з них встигли написати довіреність на захисників, яким поліцейські не дозволяють перебувати в приміщенні відділення.

Сьогодні в Москві пройшов мітинг опозиції. У ньому брали участь близько трьох тисяч осіб. П'ять років тому 6 травня, за день до інавгурації Володимира Путіна, москвичі вийшли на мітинг на Болотній площі. Вони висловлювали протест проти фальсифікацій на виборах. Акція переросла в масові заворушення. Після зіткнень з поліцією більше 30 чоловік були засуджені. Частина з них до цих пір не вийшли на свободу.