Помер найстаріший житель Куби (фото)
08:50, 12 жовтня 2006Світ
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Він був членом клубу популяризації здорового способу життя
Найстаріший житель Куби Беніто Мартінес Аброган помер у віці, як вважають, 126 років, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.
Лікарі у кубинському місті Сьєго де Авіла повідомили, що Б.М.Аброган помер у реанімації місцевого шпиталю.
Згідно з його документами, він народився на Гаїті 1880 року і переїхав на Кубу 1925 року, щоб працювати на плантації цукрової тростини.
Б.М.Аброган був членом Клубу 120, заснованого особистими лікарями Фіделя КАСТРО для популяризації здорового способу життя серед старших кубинців.
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