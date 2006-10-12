Помер найстаріший житель Куби (фото)

Найстаріший житель Куби Беніто Мартінес Аброган помер у віці, як вважають, 126 років, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Лікарі у кубинському місті Сьєго де Авіла повідомили, що Б.М.Аброган помер у реанімації місцевого шпиталю.

Згідно з його документами, він народився на Гаїті 1880 року і переїхав на Кубу 1925 року, щоб працювати на плантації цукрової тростини.

Б.М.Аброган був членом Клубу 120, заснованого особистими лікарями Фіделя КАСТРО для популяризації здорового способу життя серед старших кубинців.