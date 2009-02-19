Експерт: наші політичні еліти вважають ЄС панацеєю

Відмова Європейського Союзу надати Україні чітку перспективу членства має протверезити українських політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру досліджень проблем цивільного суспільства (Київ) Віталій КУЛИК, виступаючи на засіданні круглого столу в Москві на тему: "Шлях України до Європи. Погляд з Росії", організованому ІАЦ МДУ спільно з УНІАН.

“Частково наші політичні еліти вважають ЄС панацеєю від усіх проблем української економіки, політичної системи, соціальної сфери”, - сказав В.КУЛИК, додавши, що політична еліта створила для суспільства якийсь «гламурний» образ європейського простору, де немає жодних проблем.

У той же час він підкреслив, що ЄС пропонує Україні не перспективу членства, а всього лише асоційоване сусідство.

На думку експерта, таке ставлення Євросоюзу має подіяти на українських політиків витверезливо, але цього не відбувається.

В.КУЛИК також вважає, що в ЄС немає розуміння, що робити в майбутньому з Україною.

“Політика сусідства – це спроба відкласти рішення українського питання років на 10-15, або навіть 20”, - сказав він.

Експерт зазначив, що це пов`язано не тільки з українською внутрішньополітичною нестабільністю, але і з тим, що остання хвиля розширення створила в ЄС масу проблем.

“ЄС виявився не готовим до цих викликів, і зараз концентрує увагу на вирішенні своїх внутрішніх проблем”, - сказав В.КУЛИК.