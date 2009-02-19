Вчені знають, де ховається бін Ладен

Науковці Каліфорнійського університету, що в Лос-Анджелесі, переконані, що їм вдалося, те, над чим безуспішно працюють упродовж років провідні спецслужби світу. Вони визначили, де ховається терорист номер один Осама бін Ладен. Вчені стверджують, що глава терористів перебуває в одній з трьох ідентифікованих ними споруд в пакистанському місті Парачінар, неподалік від афганського кордону. За словами науковців, такий висновок вони зробили, проаналізувавши численні знімки із супутників, а також користуючись принципами географії та здорового глузду.

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