Медведєв: у Росії немає і ніколи не було агресивних задумів

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що в Росії немає агресивних планів, але країна зміцнюватиме свою боєготовність.

"У Росії немає і ніколи не було агресивних задумів і цілей", - сказав Президент учора на урочистому вечорі, присвяченому Дню захисника Вітчизни, передає РІА «Новости».

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що безпека країни, безпека її громадян має бути надійно, гарантовано забезпечена. "І тому зміцненню нашої обороноздатності, боєготовності армії і флоту ми приділяли і приділятимемо найпильнішу увагу", - заявив Президент РФ.