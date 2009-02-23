Опозиція дала Саакашвілі 10 днів

Опозиційний альянс вимагає від Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ оголосити референдум щодо дострокових виборів глави держави.

Як повідомляє портал «Грузія он-лайн», команда колишнього посла республіки в ООН Іраклія АЛАСАНІЯ, партія «Нові праві» та Республіканська партія об`єдналися в «Альянс за Грузію».

І.АЛАСАНІЯ сьогодні заявив, що якщо М.СААКАШВІЛІ протягом 10 днів не призначить референдум про проведення дострокових виборів глави держави, то альянс почне «дії» в рамках національних інтересів країни.

У свою чергу, лідер Республіканської партії Давид УСУПАШВІЛІ підкреслив, що головною метою об`єднання є відставка Президента М.СААКАШВІЛІ й призначення президентських виборів.

Незважаючи на довгі консультації, від участі в новому опозиційному об`єднанні відмовилися Лейбористська та Консервативна партії, партія "Шлях Грузії" Саломе ЗУРАБІШВІЛІ, а також опозиційні партії екс-прем`єра Зураба НОГАІДЕЛІ й екс-спікера парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, уточнює РІА «Новости».

«Нові праві» та Республіканська партія в грудні минулого року оформили політичний альянс, і заявили, що їх бажаним лідером є колишній посол Грузії в ООН І.АЛАСАНІЯ. Лідер «Нових правих» Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ 22 лютого заявив, що підтримає кандидатуру І.АЛАСАНІЯ на пост Президента у разі проведення дострокових президентських виборів.