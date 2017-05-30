Колишній диктатор Панами Нор'єга помер в ув'язненні

Панамські влади оголосили про смерть колишнього диктатора Панами Мануеля Норьега, якого в 1989 році змістили американські військові, передає Російська служба Бі-бі-сі.

83-річний колишній лідер країни перебував в ув'язненні в Панамі, де він був засуджений за злочини, вчинені під час свого правління, в тому числі вбивства своїх політичних опонентів, корупцію і зловживання владою.

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Нещодавно він переніс операцію з видалення пухлини мозку.

Екс-диктатор, який прийшов до влади у Панамі в 1983 році, спочатку вважався союзником США, але до кінця 1980-х років перетворив свою невелику країну в перевалочний пункт для колумбійського кокаїну.

У грудні 1989 р. в ході операції Just Cause Нор'єга був заарештований в Панамі американськими військовими, вивезений до США і через три роки засуджений у Флориді до 30 років ув'язнення за участь у наркоторгівлі.

У 2008 Нор'єга був достроково звільнений, але залишався у в'язниці в очікуванні екстрадиції у Францію. У 1999 році французький суд заочно засудив його до 10 років і грошового штрафу за торгівлю наркотиками і відмивання 3 млн доларів шляхом купівлі нерухомості в Парижі.

У 2011 році після нового розгляду справи французьким судом, Нор'єга був екстрадований в Панаму.

Панамський суд ще в 1995 році заочно визнав його винним у політичних вбивствах і засудив до 20 років в'язниці.