Італійці спалили виборчу дільницю
15:19, 09 квітня 2006Світ
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Виборці буянили на півночі Італії
На півночі Італії невідомі закидали пляшками із запальною сумішшю школу, перетворену на виборчу дільницю у зв’язку із загальними парламентськими виборами, які проходять у цій країні.
Як повідомляє РІА «Новости», карабінери, які прибули на місце події, знайшли на території школи також вибуховий пристрій і декілька листівок, написаних очевидно анархістами. У результаті цієї акції ніхто з охоронців виборчої дільниці не постраждав.
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