Італійці спалили виборчу дільницю

На півночі Італії невідомі закидали пляшками із запальною сумішшю школу, перетворену на виборчу дільницю у зв’язку із загальними парламентськими виборами, які проходять у цій країні.

Як повідомляє РІА «Новости», карабінери, які прибули на місце події, знайшли на території школи також вибуховий пристрій і декілька листівок, написаних очевидно анархістами. У результаті цієї акції ніхто з охоронців виборчої дільниці не постраждав.