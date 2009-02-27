Президент Молдови називає програму ЄС «кільцем навколо Росії»
"Навіщо нам створювати ще одне СНД?"
Президент Молдови Володимир ВОРОНІН називає програму Європейського Союзу "Східне партнерство" кільцем навколо Росії.
Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Коммерсант» від 27 лютого.
«Це нагадує СНД-2. Навіщо нам створювати ще одне СНД під контролем ЄС? Це схоже на кільце навколо Росії. Ми досі працюємо в програмі по південно-східних Балканах. І це конструктивна робота. А "Східне партнерство" — це європейська перспектива, хай на мене не ображаються Вірменія, Грузія і Азербайджан, яка вельми далека від них. Ми ж за ці роки добилися істотного прогресу у напрямі євроінтеграції», - сказав В.ВОРОНІН.
Крім того, він назвав фінансову допомогу, що передбачається в рамках цієї програми, «цукерками, які в таких випадках роздають».
Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний саміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Проте остаточне рішення про розвиток ініціативи приймуть лідери країн-членів ЄС на своєму саміті 1 березня.
«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.
«Східне партнерство» повинне охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.
В рамках програми ”Східне партнерство” шести колишнім радянським республікам до 2013 року буде виділено 350 млн. євро додаткової фінансової допомоги.