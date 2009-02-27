Президент Молдови називає програму ЄС «кільцем навколо Росії»

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН називає програму Європейського Союзу "Східне партнерство" кільцем навколо Росії.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Коммерсант» від 27 лютого.

«Це нагадує СНД-2. Навіщо нам створювати ще одне СНД під контролем ЄС? Це схоже на кільце навколо Росії. Ми досі працюємо в програмі по південно-східних Балканах. І це конструктивна робота. А "Східне партнерство" — це європейська перспектива, хай на мене не ображаються Вірменія, Грузія і Азербайджан, яка вельми далека від них. Ми ж за ці роки добилися істотного прогресу у напрямі євроінтеграції», - сказав В.ВОРОНІН.

Крім того, він назвав фінансову допомогу, що передбачається в рамках цієї програми, «цукерками, які в таких випадках роздають».

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний саміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Проте остаточне рішення про розвиток ініціативи приймуть лідери країн-членів ЄС на своєму саміті 1 березня.

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» повинне охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

В рамках програми ”Східне партнерство” шести колишнім радянським республікам до 2013 року буде виділено 350 млн. євро додаткової фінансової допомоги.