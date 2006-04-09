Папа Римський привітав католиків з Пальмовою неділею

Папа Римський Бенедикт ХVІ сьогодні під час урочистої меси на площі Святого Петра на честь Пальмової неділі помолився за мир і привітав усіх католиків з "важливим для кожного вірянина днем".

В основі цього церковного свята, що передує великодньому тижню, лежить євангельський сюжет про входження Ісуса Христа до Єрусалима, де народ вітав Спасителя, встеляючи йому дорогу пальмовими гілками. У православних цей день має назву Вербна неділя.

Цього року розрив у часі між католицьким і православним святами становить один тиждень. //ІТАР-ТАРС