Життя дочки Анни Політковської - під загрозою

Дочка убитої кілька днів тому журналістки "Нової газети" Анни Політковської знаходиться під постійною охороною. Охоронець ні на хвилину не залишає Віру, оскільки є серйозна небезпека для її життя. Того дня, коли убили її матір, вона сиділа в припаркованій біля будинку машині і цілком могла бачити вбивцю.

На відеозаписах зображення настільки нечітке, що вся надія у слідства тільки на Віру Політковську, стверджує "Комсомольська правда".

Відома журналістка, яка неодноразово виступала на захист прав людини, зокрема в Чечні, була убита в ліфті власного будинку на Лісовій вулиці 7 жовтня. В неділю виповнилося дев`ять днів з дня смерті журналістки. З самого ранку до будинку Політковської почали нести квіти. До середини дня їх була вже ціла гора. На Троєкуровське кладовище цього дня приїхали тільки найближчі люди - колишній чоловік, дочка і друзі сім`ї. Колег Ганни не було. Постоявши біля могили хвилин десять, родичі пішли до машин.

У Петербурзі в неділю пройшов мітинг пам`яті Анни Політковської. Близько 200 чоловік зібралися в центрі міста вшанувати пам`ять убитої журналістки.

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